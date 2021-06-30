Рекордное количество украинцев посмотрело победный матч Евро-2020 против Швеции на "Украине"

Во вторник, 29 июня, за историческим матчем Украины и Швеции в прямом эфире на телеканале "Украина" наблюдали 5 777 821 зрителей. Подопечные Андрея Шевченко вырвали победу на последних минутах овертайма и впервые вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.

Трансляция поединка получила рекордные показатели смотрения и стала лучшей программой на ТВ в нашей стране с начала 2021 года по всем основным аудиториям. Каждый третий зритель, включивший телевизор во время противостояния Украины и Швеции, смотрел именно "Украину".

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Суммарно за поединками нашей национальной команды на Евро-2020 (против Нидерландов, Северной Македонии, Австрии и Швеции) следили 9 706 599 человек. Если учитывать все матчи чемпионата, который транслировались на общенациональном телеканале, то их в общей сложности посмотрели более 13 миллионов человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют с Англией, которая в своем поединке 1/8 финала одолела Германию.

Спортивные аналитики уже успели сделать прогноз на эту встречу.