Почему черный дым Туапсе важен

Что может себе позволить Трамп, а не может позволить Путин? Быть "голым королем". Потому что Трамп живет в мире демократии, хоть она ему и не нравится. И власть в демократии строится на правилах, институтах и процедурах. И поэтому ты можешь сколько угодно делать глупости. Но пока ты президент. И ты будешь президентом. Весь мир может увидеть, что "король то голый" в тот момент, когда ты сдаешь назад или попадаешь в ловушку Ирана. Или когда просто страдаешь от очевидных признаков деменции. Но это влияет на следующие выборы. А до выборов ты хоть и голый, но президент. И опираешься на законные основы своей власти.

Но в тоталитарном государстве власть строится на других принципах. И Путин, как типичный тоталитарный узурпатор, не может себе позволить выглядеть слабым. Не может себе позволить быть "голым королем". Потому что именно на силе держится власть.

А что лучше демонстрирует бессилие Путина, чем черный дым в Туапсе. Причем очень хорошо, что оно все сгорело не сразу. Что шоу продолжается. День за днем.

Да, экономический эффект от таких ударов будет ограниченным. Здесь не надо себя обманывать. Да, переработка в России нефти в моменте сократилась до минимума с 2009 года. Но благодаря стараниям Трампа на фоне войны с Ираном Россия просто зарабатывает сверхприбыли, экспортируя ту нефть, которую не может переработать. Тем более, что Трамп систематически ослабляет санкции.

Но есть эффект психологический. Когда раз за разом в одном и том же месте идет прямая демонстрация слабости российского диктатора. Один раз – не "голый король", как говорится. Один раз все может случиться. И это понимают и избиратели, и любящие женщины. Случаи бывают разные. Но когда это случается на постоянной основе. То приходит понимание, что это не случайность. Что Путин просто ничего не может с этим сделать. Хотел бы, конечно. Но не может.

А что это за добрый царь, который слабый? В чем тогда его фишка?

Путин с самого начала предпочитает, чтобы россияне ассоциировали его только с победами. В начале своей президентской карьеры он даже на теннисные матчи приезжал под самый конец, когда было уже понятно, что российский теннисист побеждает. Потому что нельзя быть слабым. Нельзя ассоциировать себя со слабостью. Когда-то у Путина был конкурент, еще один КГБист, но с опытом? Примаков. То его карьера закончилась, когда россиянам показали какой-то кусок его операции. И всё. Никакой магии. Нельзя болеть, ты же слабый. Поэтому Путин до сих пор ведет войну без смысла. Потому что не может завершить ее и выглядеть слабым.

А тут дымит Туапсе. Пылает город. И тот дым вероятно видно даже из его дворца в Геленджике, где блэк-джек и все остальное. А он ничего не может сделать. А картинка такая яркая. Заметная. Инстаграмная.

И это, конечно, не должно обязательно закончиться уже завтра. Не обязательно его уже завтра найдут мертвым в луже с собственной мочой. Хотя бы очень хотелось. Но процесс должен начаться. Потому что дым Туапсе, черный дом, в российских реалиях сигнализирует всем, что время выбирать нового папу. Сильного. И Путин это понимает. И ничего не может с этим сделать. И все понимают, что он понимает, но при этом ничего не может изменить. А это слабость.

Вот так и получается. Что Трамп очень завидует Путину. И видит, вполне возможно, в нем ролевую модель. Но в данный момент это Путин должен завидовать Трампу. Потому что Трамп может еще несколько лет быть голым королем. И не потерять власть. А потом снова играть в гольф, пока природа не возьмет свое. А Путин так не может.