Ребров оценил игру сборной Украины на молодежном Евро-2023

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров остался невероятно довольным игрой молодежной команды на чемпионате Европы по футболу 2023 года, который в эти дни проходит в Румынии и Грузии. Наставник "сине-желтых" побывал на матче подопечных Руслана Ротаня с Испанией и позитивно оценил работу коллеги и его игроков.

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Об этом Ребров заявил в комментарии "Суспильне Спорт". Легендарный форвард киевского "Динамо" подчеркнул, что ему импонирует игра "молодежки", которая на 100% заслужили выход в четвертьфинал континентального первенства, уступив в группе лишь по дополнительным показателям испанцам.

"Решил поддержать нашу сборную, выразил благодарность, что они прошли в следующий раунд. Они очень заслужили этот выход. Также мне очень интересно посмотреть на кандидатов в сборную. Мне нравится нынешняя игра команды, о чем я уже говорил раньше. Украинские игроки сейчас показывают достойный уровень футбола и вполне заслуживают выхода в следующий раунд. К сожалению, я приехал только на этот матч с Испанией, хотя планировал раньше. Уверен, что на следующий матч плей-офф я так же приеду и поддержу наших ребят", – сказал Ребров.

Напомним, украинская команда узнала соперника по четвертьфиналу Евро-2023 U-21. Также были опубликованы расклады, как сборной попасть на Олимпийские игры-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Владислав Ванат получил двухматчевую дисквалификацию на чемпионате Европы-2023 U-21 за удаление в игре с Румынией.

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