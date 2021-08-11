Ребров не будет назначен тренером сборной Украины 12 августа: СМИ сообщили детали

В четверг, 12 августа, пройдет заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором должно быть объявлено имя нового главного тренера сборной. Согласно информации двух источников, в этот день Сергей Ребров не будет назначен в национальную команду.

Издание "Динамомания" сообщает, что компенсация за расторжение контракта с "Аль-Айном", который сейчас возглавляет наш соотечественник, значительно превышает 1 миллион евро. Именно эту сумму якобы были готовы заплатить в УАФ, чтобы переманить специалиста в сборную.

По этой причине Ребров не сможет стать тренером национальной команды в 2021 году. Вместо него Украину с большой долей вероятности возглавит Александр Петряков, который ранее привел молодежную сборную нашей страны (до 20 лет) к исторической победе на чемпионате мира.

Видео дня

В то же время, информагентство meta-ratings.com.ua утверждает, что на Исполкоме УАФ 12 августа не будет обсуждаться вопрос назначения нового тренера, поскольку Реброву еще нужно время для того, чтобы уладить все проблемы с "Аль-Айном", и он не успеет сделать этого до вышеуказанного времени.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко объявил о том, что у него закончился контракт со сборной Украины и ушел в отставку после пяти лет работы. Согласно информации, которая попала в распоряжение OBOZREVATEL, они с УАФ не сумели уладить финансовые детали нового соглашения.

Известный журналист Игорь Бурбас заявил, что Украинская ассоциация футбола отказала двум европейским тренерам, которые хотели поработать с нашей национальной командой.