УАФ отказала двум европейским тренерам, которые хотели возглавить сборную Украины – журналист

Известный журналист Игорь Бурбас заявил, что представители немецкого тренера Юргена Клинсманна и его итальянского коллеги Джанни Де Бьязи связывались с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) с предложением возглавить нашу национальную команду. В УАФ сразу же отказались, решив не вступать в переговоры.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. По словам журналиста, в организации рассматривают только украинских специалистов на пост наставника сборной.

"Представители Клинсманна и Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали рассмотреть их на должность тренера сборной. Им сразу же отказывали, даже не вступая в переговорный процесс. В национальной команде однозначно будет отечественный специалист", – написал Бурбас.

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Отметим, что Клинсманн сейчас находится без работы. В конце 2019-начале 2020 года он возглавлял берлинскую "Герту". В прошлом Юрген был наставником сборных Германии (2004-2006) и США (2011-2016).

Де Бьязи c 2020 года тренирует национальную команду Азербайджана, а в 2011-2017 годах работал с Албанией, которая под его руководством впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы-2016.

Как сообщал OBOZREVATEL, главным претендентом на пост наставника сборной Украины является Сергей Ребров, который недавно возглавил "Аль-Айн". Сейчас он пытается разорвать контракт с клубом из ОАЭ. Имя нового главного тренера национальной команды должно быть названо 12 августа.

Стало известно, кто может прийти в сборную, если Реброву не удастся решить вопрос с "Аль-Айном".