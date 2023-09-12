Ребров лишился лидера обороны сборной Украины на матч с Италией

Основной центральный защитник сборной Украины Николай Матвиенко не поможет команде в сверхважном поединке отбора к чемпионату Европы 2024 года против Италии. 27-летний футболист донецкого "Шахтера", который был заменен в перерыве матча с Англией 9 сентября, не попал в заявку на игру.

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Об этом говорится на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). Кроме Матвиенко в игре с Италией на поле не выйдут Александр Пихаленок из "Днепра-1" и Александр Тымчик из "Динамо". В то же время тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сможет рассчитывать на вингера "Шахтера" Александра Зубкова и капитана команды Андрея Ярмоленко.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбык, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Егор Назарина, 23. Андрей Лунин.

Накануне на пресс-конференции Сергей Ребров выразил возмущение утверждениями журналистов и болельщиков о том, чтот сборная Италии находится в кризисе.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем перепутал автобус своей команды с украинским и едва не отправился в отель "сине-желтых" во Вроцлаве. А британские болельщики освистали полузащитника национальной команды Украины Михаила Мудрика и выкрикивали в его адрес оскорбительные высказывания.

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