'Челси' отказался выпускать Мудрика и проиграл 'Реалу' в четвертьфинале Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов обыграл дома лондонский "Челси". Поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:0.

Видео дня

Украинский хавбек английской команды Михаил Мудрик провел все 90 минут на скамейке запасных и на поле не появился.

Уже на 21-й минуте Карим Бензема после прострела Винисиуса Жуниора переправил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме преимущество хозяев выглядело внушительно. Подопечные Анчелотти накатывали одну атаку за одной и на 59-й минуте такой контрвыпад завершился удалением. Защитник лондонцев Бен Чилвелл получил красную карточку за фол последней надежды.

На 74-й минуте Асенсио удвоил счет, а Винисус Жуниор записал в свой актив второй ассист.

"Реал Мадрид" Испания – "Челси" Англия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 21 Бензема, 2:0 – 74 Асенсио.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга (Рюдигер, 71), Модрич (Себальос, 81), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 71), Бензема.

Челси – Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва (Маунт, 76), Кулибали (Кукурелья, 55), Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Стерлинг (Хавертц, 65), Жоау Феликс (Чалоба, 65).

Предупреждения: Фофана (5), Камавинга (7), Милитао (83), Карвахаль (87), Ковачич (87).

Удаление: Чилуэлл (59).

В параллельном матче встречались итальянские "Милан" и "Наполи". Хозяева добыли минимальную победу. Единственный и решающий гол на счету Исмаеля Беннасера.

"Милан" Италия – "Наполи" Италия 1:0

Гол: 1:0 – 40 Беннасер.

Милан – Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер (Салемакерс, 67), Браим Диас (Ребич, 80), Тонали, Рафаэл Леау, Жиру.

Наполи – Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 81), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 81), Замбо-Ангисса, Элмаз, Лосано (Распадори, 69), Кварацхелия (Политано, 81).

Предупреждения: Зелиньски (38), Беннасер (60), Ди Лоренцо (70), Замбо-Ангисса (70), Ким Мин Чжэ (78).

Удаление: Замбо-Ангисса (74).

Ответные поединки состоятся 18 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!