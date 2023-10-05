Ракицкий побил рекорд Шевченко в Лиге чемпионов

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, отличившись голом в матче против "Антверпена", стал самым возрастным украинцем, забивавшим в Лиге чемпионов. На момент игры 4 октября 2023-го Ярославу исполнилось 34 года 2 месяца и один день.

Таким образом Ракицкий превзошел достижение легендарного футболиста Андрея Шевченко. Экс-тренер сборной Украины, выступая за "Динамо", расписался в воротах миланского "Интера" в 33 года, один месяц и 6 дней. Для Шевченко это стало последним голом в Лиге чемпионов в карьере.

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В ноябре 2009-го Андрей Николаевич после паса Артема Милевского на 21-й минуте открыл счет. Матч в итоге завершился поражением киевлян 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Бельгии между донецким "Шахтером" и местным "Антверпеном" завершился со счетом 2:3. После первого тайма чемпион Украины "горел" 0:2, однако смог перевернуть игру и вырвать победу.

На последних секундах Степаненко сыграл рукой в своей штрафной площадке и судья назначил пенальти. Однако лидер "Антверпена" не попал в ворота.

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