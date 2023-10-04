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"Шахтер" сенсационно победил в Лиге чемпионов, перевернув матч с 0:2. Видео

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
10,5 т.
Антверпен Шахтер

Донецкий "Шахтер" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сенсационно обыграл бельгийский "Антверпен". Матч на стадионе "Босейл" завершился со счётом 2:3.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Антверпен" – "Шахтер".

Изначально букмекеры считали фаворитом "Антверпен", принимая ставки на победу хозяев с коэффициентом 1,83. Успех "Шахтера" оценивался показателем 4,35.

Поединок начался для украинских болельщиков шокирующе. Уже на 3-й минуте Ярослав Ракицкий заковырялся в центре, его обокрал Артур Вермерен, отдал на Арбнора Муя и 24-летний футболист сборной Албании открыл счет.

Видео дня

Забив гол, хозяева продолжали давить, раз за разом создавая напряжение у ворот Ризныка.

На 15-й минуте Янсенн вновь из зоны Ракицкого мог делать счет 2:0, но шикарный дальний удар пришелся впритирку со штангой.

Сразу в ответ "Шахтер" впервые смог добраться до чужой штрафной площадки, однако атака Зубкова закончилась потерей.

"Шахтер" сенсационно победил в Лиге чемпионов, перевернув матч с 0:2. Видео

"Горняки" старались разрезающими передачами вывести своих форвардов на ударную позицию, но особо результатов такая тактика не приносила.

На 22-й минуте команда Патрика ван Леувана получила первый шанс забить. Дальний удар Степаненко прошелся мимо ворот. "Шахтер" постепенно переместил игру ближе к чужим воротам, но без ударов в створ.

"Шахтер" сенсационно победил в Лиге чемпионов, перевернув матч с 0:2. Видео

Украинские футболисты большими силами попытались атаковать, но на 33-й минуте пропустили контрвыпад. Вермерен передачей через половину поля отрезал всю оборону "Шахтера" и Баликвиша в касание отправил круглый снаряд в сетку.

В перерыве наставник чемпионов Украины нашел нужные слова и "Шахтер" перевернул матч. Уже на 3-й минуте второго тайма "оранжево-черные" сократили отставание. Сикан удачно распорядился отскоком во вратарской бельгийцев, головой отправив круглого в пустой угол.

"Шахтер" заметно прибавил в темпе. Наши соотечественники моментально переходили от обороны в атаке и уже чемпиону Бельгии приходилось отрабатывать в обороне. Украинцы кинули большие силы в нападение, стараясь забить второй раз.

"Антверпен" перестал играть в футбол, начал действовать "по ситуации" и был за это наказан.

На 71-й минуте Ракицкий ударом со штрафного с помощью рикошета восстановил равновесие.

На 76-й минуте "Шахтер" вышел вперед. "Антверпен" потерял мяч на фланге, Зубков попытался прорваться по центру, его сбили, голкипер бельгийцев пытался спасти от углового, в результате чего кожаная сфера отскочила к Назарине. Тот не раздумывая вырезал в центр штрафной на Сикана, который сделал счет 3:2.

Развязка получилась невероятно драматичной. На последней секунде 6-й добавленной минуты Тарас Степаненко сыграл рукой в своей штрафной площадке. Судья назначил заслуженный пенальти, но ветеран "Антверпена" Тоби Алдервейрелд не попал в ворота.

Свою следующую игру в ЛЧ "Шахтер" проведет 25 октября против "Барселоны".

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке 1-го тура ЛЧ "Шахтер" потерпел разгромное поражение от португальского "Порту". "Горняки" на арене в Дюссельдорфе уступили со счетом 1:3.

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