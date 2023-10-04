"Шахтер" сенсационно победил в Лиге чемпионов, перевернув матч с 0:2. Видео

Донецкий "Шахтер" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сенсационно обыграл бельгийский "Антверпен". Матч на стадионе "Босейл" завершился со счётом 2:3.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Антверпен" – "Шахтер".

Изначально букмекеры считали фаворитом "Антверпен", принимая ставки на победу хозяев с коэффициентом 1,83. Успех "Шахтера" оценивался показателем 4,35.

Поединок начался для украинских болельщиков шокирующе. Уже на 3-й минуте Ярослав Ракицкий заковырялся в центре, его обокрал Артур Вермерен, отдал на Арбнора Муя и 24-летний футболист сборной Албании открыл счет.

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Забив гол, хозяева продолжали давить, раз за разом создавая напряжение у ворот Ризныка.

На 15-й минуте Янсенн вновь из зоны Ракицкого мог делать счет 2:0, но шикарный дальний удар пришелся впритирку со штангой.

Сразу в ответ "Шахтер" впервые смог добраться до чужой штрафной площадки, однако атака Зубкова закончилась потерей.

"Горняки" старались разрезающими передачами вывести своих форвардов на ударную позицию, но особо результатов такая тактика не приносила.

На 22-й минуте команда Патрика ван Леувана получила первый шанс забить. Дальний удар Степаненко прошелся мимо ворот. "Шахтер" постепенно переместил игру ближе к чужим воротам, но без ударов в створ.

Украинские футболисты большими силами попытались атаковать, но на 33-й минуте пропустили контрвыпад. Вермерен передачей через половину поля отрезал всю оборону "Шахтера" и Баликвиша в касание отправил круглый снаряд в сетку.

В перерыве наставник чемпионов Украины нашел нужные слова и "Шахтер" перевернул матч. Уже на 3-й минуте второго тайма "оранжево-черные" сократили отставание. Сикан удачно распорядился отскоком во вратарской бельгийцев, головой отправив круглого в пустой угол.

"Шахтер" заметно прибавил в темпе. Наши соотечественники моментально переходили от обороны в атаке и уже чемпиону Бельгии приходилось отрабатывать в обороне. Украинцы кинули большие силы в нападение, стараясь забить второй раз.

"Антверпен" перестал играть в футбол, начал действовать "по ситуации" и был за это наказан.

На 71-й минуте Ракицкий ударом со штрафного с помощью рикошета восстановил равновесие.

На 76-й минуте "Шахтер" вышел вперед. "Антверпен" потерял мяч на фланге, Зубков попытался прорваться по центру, его сбили, голкипер бельгийцев пытался спасти от углового, в результате чего кожаная сфера отскочила к Назарине. Тот не раздумывая вырезал в центр штрафной на Сикана, который сделал счет 3:2.

Развязка получилась невероятно драматичной. На последней секунде 6-й добавленной минуты Тарас Степаненко сыграл рукой в своей штрафной площадке. Судья назначил заслуженный пенальти, но ветеран "Антверпена" Тоби Алдервейрелд не попал в ворота.

Свою следующую игру в ЛЧ "Шахтер" проведет 25 октября против "Барселоны".

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке 1-го тура ЛЧ "Шахтер" потерпел разгромное поражение от португальского "Порту". "Горняки" на арене в Дюссельдорфе уступили со счетом 1:3.

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