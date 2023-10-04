Фантастика дня! Как 'Шахтеру' не забили пенальти на последней секунде в Лиге чемпионов. Видео

Донецкий "Шахтер" добыл драматичную победу над бельгийским "Антверпеном" во 2-м туре Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 3:2, а на последних секундах хозяева не забили пенальти.

Украинский клуб провалил первую половину встречи, проиграв ее со счетом 0:2. В перерыве нидерландский наставник "горняков" Патрик ван Леувен нашел необходимые слова для своих подопечных и "Шахтер" преобразился.

Во втором тайме чемпион Украины не только смог сравнять счет, но и выйти вперед, однако имел все шансы упустить победу.

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На 96-й минуте Тарас Степаненко после удара 34-летнего центрбека бельгийцев Тоби Алдервейрелда сыграл рукой в своей штрафной площадке.

Пенальти взялся исполнять сам Алдервейрелд, но сделал это фантастически неудачно. Трехкратный чемпион Нидерландов, чемпион Испании, бронзовый призер чемпионата мира и лидер "Антверпена" не попал в ворота.

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