Пятов рассказал о "мужском" разговоре с партнерами в перерыве матча "Шахтер" – "Монако"

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов признался, что в перерыве ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против "Монако" у него состоялся серьезный разговор с одноклубниками. В тот момент его команда проигрывала со счетом 0:2, что означало вылет из главного еврокубка.

В интервью на YouTube-канале "Бомбардир" ветеран "горняков" рассказал, что попытался разбудить партнеров, заявив, что им не стоит выходить на вторую половину поединка, если они не собираются выходить в групповой этап ЛЧ. Он напомнил, что сейчас в донецком клубе играет много молодых исполнителей.

"Поговорил с ребятами по-мужски в перерыве. Сказал, что или мы выходим в Лигу чемпионов, или можно не выходить на второй тайм. Я постарше. Я вижу, что игра не пошла. Надо разбудить чуть-чуть. Вы видите, у нас молодая команда играла. Они немного потерялись. Хорошо, что они меня услышали", – сказал Пятов.

Видео дня

Напомним, что первая встреча "Монако" и "Шахтера" закончилась выездной победой "горняков" со счетом 1:0, однако монегаскам быстро удалось перевернуть ход противостояния в ответном матче.

Лишь за четверть часа до окончания поединка Марлос отличился голом, который позволил перевести игру в овертайм. Уже в дополнительное время Михаил Мудрик организовал курьезный автогол в ворота соперников.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что сердце и яйца помогли его команде добыть путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Гендиректор дончан Сергей Палкин признался, что не понимает, как клубу удалось выйти победителями из этого противостояния.