Было предынфарктное состояние, – гендиректор "Шахтера" о камбэке в матче с "Монако" в плей-офф ЛЧ

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин признался, что удача была на стороне его команды в ответном матче решающего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Монако". По итогам поединка, который закончился вничью 2:2 после дополнительного времени, подопечные Роберто Де Дзерби завоевали путевку в главный еврокубок.

В интервью официальному сайту "горняков" функционер отметил, что в играх группового этапа "Шахтеру" нужно будет показать тот футбол, к которому привыкли болельщики. Он выразил надежду на то, что матчи следующей стадии ЛЧ будут намного более эффектными, чем противостояние с монегасками.

"Было такое, предынфарктное состояние. Честно говоря, сам не понял, как мы из этого вышли, потому что после первого тайма ситуация была сложная. Это был один из ключевых матчей в сезоне, и мы были успешны, где-то и удача была на нашей стороне. В будущем, играя на групповой стадии Лиги чемпионов, мы удачу уже должны конвертировать и показать свой футбол, тот, который проповедуем и в который хотим играть. Думаю, матчи группового этапа Лиги чемпионов будут на порядок эффектнее, чем сегодняшний", – заявил Палкин.

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Напомним, что первый поединок между "Монако" и "Шахтером" закончился минимальной победой "горняков" на выезде со счетом 1:0.

Ответный матч между командами начался с серьезного давления монегасков, что привело к двум голам, забитым в первом тайме.

За 15 минут до окончания встречи Марлос отличился, что позволило перевести игру в овертайм, а уже в дополнительное время забег Михаила Мудрика и курьезный рикошет после его передачи вывели украинский клуб в группу Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш соотечественник Юрий Вернидуб, который возглавляет тираспольский "Шериф", привел команду к историческому успеху в ЛЧ.