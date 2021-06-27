Пятов озвучил ультиматум для сборной Украины перед игрой со Швецией

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов принял участие в традиционной пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Вратарь "Шахтера" заявил, что все игроки осознают ответственность перед поединком.

По словам Пятова, перед сборной поставлен ультиматум: либо команда выигрывает, либо сразу должна настроится на волну огромной критики.

"Конечно мандраж есть. Он всегда есть. Мы понимаем, какой ответственный этот матч. Мы понимаем, как судьба нам этот шанс подарила и мы воспринимаем ту ответственность, которая на нас легла. Мы должны проходить Швецию, так как у нас другого варианта нет. Или мы пользуемся тем шансом, который нам дали, или нас просто уничтожат наши же журналисты. Мы готовимся к игре. Мы готовы морально, психологически. Полностью отдаемся тренерскому штабу. Думаю, что все будет хорошо", – сказал Пятов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, свой поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу украинская сборная проведет во вторник, 29 июня.

Уже появилось расписание телетрансляций и прогноз букмекеров.

Кроме того, шансы Украины пройти Швецию на Евро-2020 оценил искусственный интеллект.

Стоит отметить, что матч Украина – Швеция напугал телеканал "Россия 1".

Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".