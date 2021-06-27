Пятов озвучил ультиматум для сборной Украины перед игрой со Швецией

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Андрей Пятов

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов принял участие в традиционной пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Вратарь "Шахтера" заявил, что все игроки осознают ответственность перед поединком.

По словам Пятова, перед сборной поставлен ультиматум: либо команда выигрывает, либо сразу должна настроится на волну огромной критики.

Андрей Пятов на пресс-конференции

"Конечно мандраж есть. Он всегда есть. Мы понимаем, какой ответственный этот матч. Мы понимаем, как судьба нам этот шанс подарила и мы воспринимаем ту ответственность, которая на нас легла. Мы должны проходить Швецию, так как у нас другого варианта нет. Или мы пользуемся тем шансом, который нам дали, или нас просто уничтожат наши же журналисты. Мы готовимся к игре. Мы готовы морально, психологически. Полностью отдаемся тренерскому штабу. Думаю, что все будет хорошо", – сказал Пятов.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, свой поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу украинская сборная проведет во вторник, 29 июня.

Сборная Украины по футболу

Уже появилось расписание телетрансляций и прогноз букмекеров.

Болельщики сборной Украины

Кроме того, шансы Украины пройти Швецию на Евро-2020 оценил искусственный интеллект.

Вероятность Украины выиграть Евро-2020

Стоит отметить, что матч Украина – Швеция напугал телеканал "Россия 1".

Скабеева и Соловьев

Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Все пары плей-офф Евро-2020.
Евро-2020Сборная Украины по футболуАндрей Пятов