Искусственный интеллект назвал шансы Украины пройти Швецию на Евро-2020

Американская компания Stats Perform, которая занимается сбором информации и с помощью суперкомпьютера анализирует спортивные данные, уверена, что сборная Украины с вероятностью 33,6% пройдет в четвертьфинал Евро-2020. Наша команда находится на первом месте среди всех пар не фаворитов.

Согласно показателям, приведенным на сайте theanalyst.com, самым вероятным является победа Испании над Хорватией (77,1%). Вторую строчку занимает Франция в матче со Швейцарцами (75,7%). Третьими идут Итальянцы в игре против Австрии (75,6%).

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Вероятность победы сборной Украины на Евро-2020, составляет 1,1 процент. Мы опережаем Австрию, Хорватию, Чехию и Уэльс.

Лидером является действующий чемпион мира сборная Франции. Вероятность того, что 11 июля в финальном матче на "Уэмбли" "галльские петухи" завоюют вожделенный кубок, составляет 19,6 процента.

В первой пятерке также Бельгия (17,9%), Испания (12,9%), Германия (9,3%), Нидерландов с Англией(по 8,5%) и Италия (8%).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины матч 1/8 финала со Швецией проведет во вторник, 29 июня. Букмекеры уже опубликовали котировки на успех "желто-синих".

На предматчевой пресс-конференции Андрей Ярмоленко обратился к украинским болельщикам с просьбой.

Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".