''Путин вас победит'': Зозуля рассказал об оскорблениях от ''узколобых'' болельщиков в Испании

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля столкнулся с новой волной неадекватного поведения болельщиков в Испании. Футболист "Райо Махадаонда" в игре с "Бадахосом" услышал в свой адрес немало оскорблений не только со стороны ультрас соперников, но и обычных любителей футбола.

Видео дня

Об этом Зозуля рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. По словам Романа, поклонники "Бадахоса" напоминали ему о войне, выкрикивая фразы в поддержку российских агрессоров и диктатора Владимира Путина.

"После полномасштабного вторжения и всех зверств, которые совершили русские на нашей земле, мне казалось, что занавес упал и каждому теперь понятно, что раша – это страна-террорист. Но оказалось, что узколобых еще много. На последнем матче оскорбительные скандирования были не только из фанатского сектора, но и от обычных болельщиков: Путин вас победит, мы за Путина, Зозуля – нацист. Цепляет ли меня это? Да. Не как футболиста, а гражданина. Жаль, что глаза этих людей так и не открылись. И они все еще уверены, что в нашей стране не война, а какая-то операция. Что люди не погибают, а все новости – это постановка и фейк", – написал футболист.

Напомним, испанские болельщики обвиняют Зозуля в том, что он поддерживает воинов ВСУ и добровольческих батальонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик взбесил россиян после того, как выступил против допуска спортсменов из РФ к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!