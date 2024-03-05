Пушилин рассказал, что будет с 'настоящим 'Шахтером' в России, и стал посмешищем

Главарь "ДНР" Денис Пушилин высказался о будущем "донецкого "Шахтера", который был создан террористами в оккупированном городе. По словам Пушилина, создание новой командой "очень востребовано среди местных жителей".

Глава "республики" похвастался, что вся информация, которая "просачивается" про будущее команды "настоящего "Шахтера", который родом из Донецка, воспринимается с воодушевлением".

"Команда "Шахтер" уже существует, сейчас она должна быть снабжена всем необходимым, чтобы иметь возможность участвовать в различного рода первенствах, соревнованиях, чемпионатах России. Я уверен, что донецкий "Шахтер" в рамках новых реалий, новой действительности себя еще покажет. Как только станет возможным проводить матчи на "Донбасс Арене", "Шахтер" и его база будут в том числе там", – сказал Пушилин.

В комментариях такой пассаж террориста вызвал бурную реакцию у российский болельщиков.

"Денис Пушилин запретил переставлять местами первые буквы с его имени и фамилии", "Чувак,у тебя в Донецке воды нету,а ты про "Нью-Васюки" рассказываешь", "Клоун", "Какой важный курица. Крымские клубы в очереди же. Как там они, кстати, отжигают в премьерке уже который год?", "Этот ваш Шахтёр такая же пародия на команду как и сам Пушилин на главу" – стебутся юзеры.

Кроме того Пушилину припомнили его прошлое, когда он работал зазывалой в пирамиде МММ от Мавроди.

Обещания МММ-щика - отдельный вид искусства", "А сапоги то жене купишь с этого "Шахтера"?", "Потому что я не халявщик, я партнер!" - гордо отметил Пушилин.

Пользователи с сарказмом отмечают, что все проблемы в Донецке уже решены. Остался лишь вопрос с "Шахтером".

Как сообщал OBOZ.UA, Денис Пушилин заявил о намерении восстановить донецкий "Шахтер" в чемпионате России. Его также подняли на смех после слов о хоккейном "Донбассе".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!