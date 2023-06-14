Террорист Пушилин размечтался о том, что 'Шахтер' 'обязательно будет играть в чемпионате России'

Глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин поделился розовыми мечтами о том, что донецкий "Шахтер" будет выступать в чемпионате России. Также он заявил о намерении террористов "ДНР" восстановить главный стадион временно оккупированного Донецка "Донбас-Арену".

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Об этом Пушилин рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Главарь боевиков и пособник преступного режима Владимира Путина также отметился популизмом о том, что в "ДНР" уже делаются конкретные шаги по интеграции футбола Донбасса в российское первенство.

"Мы с 2014 года не боимся мечтать, и зачастую наши мечты реализуются. Безусловно, пока для нас мечта – восстановить в полном объеме "Шахтер", но конкретные шаги для этого делаются. На "Донбасс Арене" "Шахтер" будет играть, он обязательно будет играть в чемпионате России, но всему свое время. Стадион поврежден, но повреждения не глобальные. Безусловно, в наших планах его восстановить, как только представится такая возможность с учетом безопасности. Футбол точно востребован на территории Донбасса, любим его жителями. И эти потребности для наших граждан будут закрыты", – сказал Пушилин.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости "восстанавливать легендарный донецкий "Шахтер" в так называемой "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская Футбольная национальная лига включила во вторую лигу чемпионата России ПФК "Севастополь".

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