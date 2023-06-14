Глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что хоккейный клуб "Донбасс" может вернуться в российские соревнования. Также террорист не исключил, что в скором будущем в "днр" вернутся и к развитию хоккея в "стране".

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Такие слова Пушилина, которые он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), вызвали бурную реакцию у болельщиков РФ. Юзеры не стесняясь оскорбляют донецкого отморозка.

"Когда вижу имя и фамилию этого товарища, очень хочется переставить местами первые буквы, получается огонь", - говорится в самом заплюсованном комментарии.

Пользователи предполагают, что после прихода ХК "Донбасс" в КХЛ, китайские команды будут вынуждены покинуть турнир, чтобы избежать санкций. Также возникнут сразу большие проблемы с Международной хоккейной федерацией.

"В КХЛ, конечно, сколько угодно. Но с "Куньлунем" придется попрощаться, как уже попрощались с латвийцами, хорватами и словаками", - отмечают фанаты.

Поклонники спорта из России стебутся над прошлым Пушилина, который до 2014 года был активным участником финансовой пирамиды МММ.

"А вот и наперсточник заговорил о спорте. Чтобы понять цели всех этих лднр достаточно взглянуть на трансформацию их предводителей. Хлеборезка у Пушилина стала будь здоров", - говорится в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пушилин поделился розовыми мечтами о том, что донецкий "Шахтер" будет выступать в чемпионате России. Также он заявил о намерении террористов "ДНР" восстановить главный стадион временно оккупированного Донецка "Донбас-Арену".

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