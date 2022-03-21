Экс-игрок 'Динамо' Алиев рассказал об угрозах из России и назвал Путина уродом

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев начал получать множество угроз от россиян после того, как записался в территориальную оборону Киева для защиты страны от оккупантов из РФ. Он обратился к украинским спортсменам, которые выступают в стране-агрессоре, призвав их не верить пропаганде.

Об этом сам Алиев заявил в эфире телеканала "Рада". Александр также вновь высказался о бывшем капитане сборной Украине Анатолие Тимощуке, который молчаливо поддерживает нападение России на родную страну.

"Все футболисты в России позасовывали языки в ж*пу. Мой телефон многие знают, я им готов рассказать, что у нас здесь на самом деле происходит, а не то, что у них показывают по телевизору так, как хочет их урод Путин. Я никому не писал, а выставил пост в соцсетях, что у меня многие из аудитории россияне. Сейчас у меня много угроз в личных сообщениях. Но я никого не боюсь. Тимощук показал, какой он "патриот". Это тряпка какая-то. Засунул язык в заднее место и сидит зарабатывает деньги. Для него это главное", – сказал экс-динамовец.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей.

Кроме того, в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России. А российский комментатор Василий Уткин рассказал, как Тимощук занимался спекуляциями с билетами на матчи "Зенита".

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