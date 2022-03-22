Алиев пообещал перерезать горло Путину при встрече

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал, что при встрече с президентом Владимиром Путиным постарается его убить. В интервью Роману Бебеху экс-футболист уверен, что найдет способ пронести оружие к главе РФ.

"При личной встречи ему просто скажу одно. Шакал ты. У тебя нет ничего в душе. Понятно, что перед встречей с ним меня будет шманать охрана. Я не знаю, но смогу что-то спрятать и перерезать ему горло. Не нож. Нож не пронесешь, но кое-что можно сделать. Даже тем же самым лезвием. А где его носить, я знаю", – отметил Алиев в эфире Youtube-канала "Бомбардир".

Ранее Алиев признался, что стал получать множество угроз от россиян после того, как записался в территориальную оборону Киева для защиты страны от оккупантов из РФ.

Видео дня

Алиев также обратился к украинским спортсменам, которые выступают в стране-агрессоре, призвав их не верить пропаганде. ​

​

Кроме того Александр признался, что ему очень тяжело общаться с родителями о войне. Российское телевидение полностью искажает правду о происходящей в Украине, зомбируя граждан страны. ​

​

Алиев также обратился к своему бывшему партнеру по сборной Украины Анатолию Тимощуку, назвав того обоср*ным из-за молчаливой поддержки войны России в нашей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!