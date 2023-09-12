Призрак Петракова: в Италии опозорились с представлением сборной Украины перед матчем отбора Евро-2024

Редакторы одного из порталов Италии допустили чудовищную ошибку, анонсируя матч своей национальной команды со сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024. Поединок, который состоится во вторник, 12 сентября, стал главным спортивным событием в СМИ страны.

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Представляя противостояние, журналисты calciomercato.it назвали главным тренером "сине-желтых" Александра Петракова, который покинул украинскую сборную в январе нынешнего года. "Италия под руководством Лучано Спаллетти завтра вечером на "Сан-Сиро" бросит вызов Украине под руководством Петракова в ключевой игре квалификации за выход на чемпионат Европы-2024", – пишет портал.

Позже редакторы заметили ошибку и поменяли фамилию Петракова на Сергея Реброва в заголовке и подзаголовке материала. Однако один из блоков все так же посвящен экс-наставнику украинской команды. "Италия – Украина, знакомимся со сборной Петракова" – говорится в тексте спустя несколько часов после внесения правок.

Отметим, что поединок на "Сан-Сиро" начнется в 21:45 по киевскому времени. OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию игры Италия – Украина. Накануне на пресс-конференции Сергей Ребров выразил возмущение утверждениями журналистов и болельщиков о том, что сборная Италии находится в кризисе.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер линии обороны сборной Украины Николай Матвиенко получил травму и не поможет команде в матче с Италией в отборе Евро-2024.

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