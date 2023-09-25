'Пришли убивать': экс-динамовец Алиев отказался от отца из России

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что перестал общаться с родителями после начала полномасштабной войны России против Украины. Бывший игрок национальной сборной отметил, что его отец – бывший военный армии РФ, который поддерживает агрессию его страны.

Об этом Алиев рассказал в интервью YouTube-каналу Ксении Больбот. По его словам, его родители уверены в том, что российские военные преступники противостоят настоящим фашистам в Украине, зная, что ВС РФ бомбят мирные города и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

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"С 28 февраля я не общаюсь с родителями вообще. Только можем поздравить друг друга с днем рождения. Не больше. Конечно, это неправильно. Но я не могу поддерживать. то, что они говорят… Не то, чтобы они топили за Россию, но те слова, которые они мне сказали 28 февраля. Мой отец – бывший военный. Он знает, что в Украине живут его сын, его внук и внучка, знает, что на нас начали лететь ракеты. А он говорит, что русские сюда пришли убивать бандеровцев и фашистов. После этого я сказал, что отца для меня больше не существует", – сказал Алиев.

Ранее экс-футболист "Динамо" возмутился тем, что киевляне фактически забыли о войне с Россией. Кроме того, Алиев впервые высказался о состоянии Артема Милевского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев жестко раскритиковал жителей столицы, которые продолжают снимать на видео работу ПВО во время ракетных атак и ударов дронами со стороны страны-агрессора.

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