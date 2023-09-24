'В Киеве война уже закончилась'. Алиев возмутился ситуацией в столице Украины

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев признался, что сейчас в столице не так переживают о войне, как это было в первые дни полномасштабного вторжения. Экс-динамовец возмущен, что многие из тех, кто вернулся в страну, уже считает, что в Киеве никакой войны нет.

"Многие кто поуезжали, многие кто испугались. Посмотри, все эти машины повывозились. Жили в Европе. А сейчас все более-менее... Видишь, как говорят, в Киеве война закончилась. Видишь, как сейчас здесь живут. И начинают возвращаться, и начинают потихоньку рассказывать... Бог им судья. как говорится. Наверху он существует, он все видит", - сказал Алиев в интервью на Youtube-канале Ксении Больбот.

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Александр признался, что с начала полномасштабного вторжения даже не думал уехать из страны.

"В первый день я приехал, дети меня уговорили пойти в укрытие в подземный паркинг. Я и не хотел. Я там посидел немного с детьми. Посмотрел на это все. Оно мне надоело. Я сказал: "Давайте, вы наверное уезжайте". Как раз в этот момент позвонил мой друг и предложил вступить в Тро. Дети уехали и я сразу пришел. Мне дали форму, выдали автомат. Конечно, я сначала не понимал что и как. Взял этот автомат, три магазина полных... Взял, словно обезьяна гранату. Ну ничего, научился всему со временем", – отметил Алиев.

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