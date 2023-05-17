"Одумайтесь, черти тупые!" Экс-динамовец Алиев разнес киевлян, снимавших работу ПВО во время российской атаки 16 мая
Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев жестко раскритиковал жителей столицы, которые продолжают снимать на видео работу ПВО во время ракетных атак и ударов дронами со стороны страны-агрессорки. Экс-игрок национальной сборной Украины не стеснялся в выражениях в адрес соотечественников, обвинив их в пособничестве врагу.
Соответствующее видеообращение Алиев, который с началом полномасштабного вторжения встал в ряды ВСУ, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Ролик экс-динамовец с позывным Кент подписал однозначно – словами "думайте своей тупой башкой".
"Хочу сказать за сегодняшнюю (16 мая – ред.) ночь в Киеве. ПВО сработало на 100%. Но и сказать вот этим дебилам, б***ь, которые просыпаются ночью от страха и бегут на балконы или к окнам и показывают, где стоят наши ПВО. Инстаграмщики вы тупорылые. Я понимаю, что это снимают те, кто поприезжал в Киев и для них война в этом городе якобы закончилась. Что вы этим п********м помогает русским? Одумайтесь вы, черти тупые! Больше сказать ничего не могу", – призвал украинцев Алиев.
Напомним в ночь на 16 мая Россия нанесла по Украине и Киеву массированный удар с использованием аэробаллистических, баллистических, крылатых ракет и БПЛА. В Воздушных силах заявили о сбитии всех целей.
При этом бывшая жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певица Инна Воронова, сняла и опубликовала ночью работу украинской ПВО. Позже она записала обращение с извинениями за свой поступок. Украинцы прохладно отнеслись к заявлению Вороновой, не поверив в искренность ее слов.
Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская актриса Ксения Мишина после ночной ракетной атаки на Киев опубликовала у себя в соцсетях видео работы украинской ПВО и нарвалась на хейт соотечественников.
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