Президент УЕФА: российский спорт не должен страдать и не несет ответственность за происходящее в Украине

Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя последствия войны в Украине для спортсменов и клубов из России, заявил, что его не устраивает тот факт, что российские спортсмены страдают. Глава Европейского футбольного союза в интервью словенскому "Вечеру" встал на защиту россиян.

"Важно отметить, что это не война против российских спортсменов и русского народа. Хотя это не их борьба, они страдают от последствий. Вскоре УЕФА решит, смогут ли российские клубы участвовать в еврокубках", – заявил глава Союза.

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Напомним, что одним из последствий санкций для России стало лишение страны финала Лиги чемпионов. Вместо Санкт-Петербурга матч за звание чемпиона ЛЧ будет сыгран в Париже на стадионе "Сен-Дени".

"Нам нелегко, потому что все спортивные решения принимались на уровне власти. Мы поддерживаем корректные отношения с Россией, на нас не оказывалось давления для переноса финала, – сказал Чеферин.

"Мне не нравится дешевое политическое давление, мне не нравится, когда кричат на "Газпром", но все равно покупают его газ. Это лицемерие", – добавил президент УЕФА.

Чеферин также заявил, что УЕФА много потерял из-за прекращения сотрудничества с "Газпромом".

"Мы потеряли около 100 000 000 евро. Это много, но в сложной ситуации нельзя рекламировать "Газпром" рядом с полем Лиги чемпионов во время кровопролитной войны на Украине", - заключил словенец.

Напомним, что немецкий "Шальке" первым прекратил сотрудничество с "Газпромом", тогда как "Црвена Звезда" даже не подумала о возможной смене генерального спонсора, что вызвало бурную реакцию в Европе, особенно в Хорватии, где СМИ призвали УЕФА исключить "красно-белых" с еврокубков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Европейский футбольный союз на следующей неделе примет решение отстранить все российские клубы и сборные РФ от турниров под эгидой УЕФА,