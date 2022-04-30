УЕФА отстранит все сборные России и российские клубы в сезоне 2022/2023 – СМИ

Европейский футбольный союз (УЕФА) на следующей неделе примет решение отстранить все российские клубы и сборные РФ от турниров под эгидой УЕФА, сообщает "Чемпионату" со ссылкой на свой источник. В тоже время нет информации, что Российский футбольный союз (РФС) планируют исключить из организации.

Источник уточняет, что кроме варианта с однозначным отстранением, рассматривается и альтернатива: бан российским командам могут продлить "до дальнейшего уведомления".

"Это значит, что клубы не смогут выступить в еврокубках в новом сезоне, а все сборные (молодежная, юношеская, национальная) выпадут из турниров, проводимой под эгидой Европейского союза", – добавил собеседник СМИ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля российские клубы и национальная сборная РФ были отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштатбного вторжения в Украину.

В марте Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала сборную России в отборе на чемпионат мира-2022.

Представителям РФ было присуждено поражение в поединке с поляками.

РФС подавал апелляцию на отстранение, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) ее отклонил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич заявил, что УЕФА рассматривает возможность позволить украинским клубам стартовать в новом сезоне с основной сетки еврокубков без участия в квалификационных раундах.