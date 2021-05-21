Президент "Олимпика" получил многолетнюю дисквалификацию за скандал на матче с "Шахтером"

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин получил пятилетнее отстранение от футбола из-за своего поведения после матча УПЛ с "Шахтером". Тогда функционер врывался в судейскую комнату, а также выругался в прямом эфире во время флеш-интервью.

Соответствующее решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ). Кроме того, Гельзин получил дополнительный условный пятилетний срок дисквалификации.

"УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с "Шахтером". Гельзин врывался в судейскую комнату, а также были нецензурные высказывания после матча во время прямого эфира. Прямая санкция – 5 лет", – сообщил каналу "Футбол 1" генеральный секретарь КДК УАФ Игорь Геращенко.

Он добавил, что Гельзин может подать апелляцию на это решение. Кроме того, тот может обратиться в спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Олимпик" – "Шахтер" в 17-м туре УПЛ завершился грандиозным скандалом. "Олимпик" уступил с минимальным счетом 0:1. При этом арбитр встречи Юрий Иванов отменил гол форварда клуба Гельзина Таддеуса Нкенга, а также удалил игрока хозяев Руслан Бабенко.

После игры президент "Олимпика" ворвался во флеш-интервью тренера команды Юрий Калитвинцева. "Юра, почему так толерантно? Скажи, что пи***аc судья оторвал голову на*уй, так и говори. Чего ты стесняешься, бл*дь?" – заявил Гельзин.

Позже он выступил с заявлением о беспределе в украинском футболе и потребовал отставки главы комитета арбитров Лучано Лучи.