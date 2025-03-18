Президент клуба УПЛ натравил ТЦК на футболиста, не желавшего продлевать контракт

Бывший футболист ФК "Ингулец" Александр Козак рассказал о том, что президент этого клуба из пгт Петрово (Кировоградская область) Александр Поворознюк пытался заставить его одноклубника Михаила Шершня подписать контракт с помощью сотрудников ТЦК. Сейчас Козак и Шершень уже перебрались в Первую лигу, где выступают за "Кудровку".

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Михаил не был в списке игроков, которых хотели оставить. Однако он остался в команде, играл практически все матчи, даже в стартовом составе. Но потом, как и с другими игроками, тренер "Ингульца" Василий Кобин решил, что Михаил больше не нужен команде. Это совпало с тем, что у футболиста заканчивался контракт летом.

"Василь Васильович предложил ему заключить новый контракт на тех же условиях, при этом с выплатами зарплаты были задержки. Однако Михаил отказался подписывать контракт, он сказал, что не хочет этого и просто хочет продолжать играть", – цитирует Козака "ТаТоТаке".

В ответ Кобин послал Шершня к Поворознюку, и сказал, чтобы он сам договорился с Григоровичем.

"Михаил поехал и стал обсуждать свою ситуацию с ним. На тот момент было так, что тренер науськивал президента "Ингульца" против Михаила, настраивал его очень негативно. Когда Шершень пришел к Григоровичу, ему пришлось выслушать много неприятного. В конце концов, они договорились, что Михаил уйдет, но на таких условиях, что ему чуть ли не самом нужно будет заплатить деньги за уход. Михаил не был рад этой ситуации", – поведал Козак.

Концовка истории оказалась совсем неожиданной для игрока.

"Поворознюк сказал Шершню: "Тех, кто от нас плохо уходит, мы отдаем в ТЦК". Пришли два человека и забрали футболиста, но тот смог сбежать. Он просто успел сесть в свою машину и уехать", – подытожил Козак.

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