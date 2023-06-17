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Появилось видео, что сделала сборная Украины сразу после победы над Македонией

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
2,2 т.
Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу сразу после финального свистка в матче с Северной Македонией пошла к своим болельщикам. Украинские игроки первым делом отправились аплодировать фанатам, собравшимся на Национальной арене Тоше Проески в Скопье.

Видео дня

Футболисты подошли к трибунам и стали хлопать соотечественникам, благодаря из за поддержку и извиняясь за те нервы, которые те потеряли за 90 минут игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Северная Македония - Украина завершился со счетом 2:3. При этом начало для украинцев было кошмарным. За первую половину подопечные Сергея Реброва не нанесли ни одного удара в створ, дважды ударив в сторону ворот.

Появилось видео, что сделала сборная Украины сразу после победы над Македонией

Сразу после матча швейцарский рефери Лукас Фендрих наказал лидера сборной Украины.

Появилось видео, что сделала сборная Украины сразу после победы над Македонией

Отметим, что последний раз национальная команда Украины добывала волевую победу еще в 2000 году при Валерии Лобановском. Тогда "желто-синие" смогли выиграть 3:2 у Армении, также по ходу встречи уступая 0:2.

Появилось видео, что сделала сборная Украины сразу после победы над Македонией

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