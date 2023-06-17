Сборная Украины по футболу сразу после финального свистка в матче с Северной Македонией пошла к своим болельщикам. Украинские игроки первым делом отправились аплодировать фанатам, собравшимся на Национальной арене Тоше Проески в Скопье.

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Футболисты подошли к трибунам и стали хлопать соотечественникам, благодаря из за поддержку и извиняясь за те нервы, которые те потеряли за 90 минут игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Северная Македония - Украина завершился со счетом 2:3. При этом начало для украинцев было кошмарным. За первую половину подопечные Сергея Реброва не нанесли ни одного удара в створ, дважды ударив в сторону ворот.

Сразу после матча швейцарский рефери Лукас Фендрих наказал лидера сборной Украины.

Отметим, что последний раз национальная команда Украины добывала волевую победу еще в 2000 году при Валерии Лобановском. Тогда "желто-синие" смогли выиграть 3:2 у Армении, также по ходу встречи уступая 0:2.

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