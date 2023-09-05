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Появилось свежее видео, как выглядит "Донбасс Арена" после прихода "русского мира"

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,7 т.
Появилось свежее видео, как выглядит 'Донбасс Арена' после прихода 'русского мира'

Пользователь viktor wassa у себя в Tik Tok снял несколько новых видеороликов из Донецка, показав, как сейчас выглядит "Донбасс Арена". Легендарный стадион, на котором ранее проводились матчи Лиги чемпионов и чемпионата Европы по футболу и исполняла свои песни Бейонсе, теперь выглядит как массивная заброшка.

Видео дня
Появилось свежее видео, как выглядит "Донбасс Арена" после прихода "русского мира"

Судя по кадрам, после прихода "русского мира", оккупанты полностью забросили обслуживание прилегающей территории. Парк и пространство перед входом заросли большими бурьянами. Нигде не видно ни намека на ухоженность.

23 июля Дрон подразделения аэроразведки SOLOVEY 144-го ОБ Полтавской отдельной бригады ТрО ВСУ пролетел над оккупированным Донецком, показав с птичьей высоты, как сейчас выглядит город. Особое внимание было уделено знаменитой "Донбасс Арене". 

Появилось свежее видео, как выглядит "Донбасс Арена" после прихода "русского мира"

это не первый раз, когда украинские военные демонстрируют свои возможности ведения разведки на оккупированных территориях Украины. В апреле командир отдельной группы аэроразведки ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (позывной "Мадяр") показал, как выглядит "Донбасс Арена" .

Появилось свежее видео, как выглядит "Донбасс Арена" после прихода "русского мира"

Он особо подчеркнул, что совсем скоро город будет освобожден, а на стадионе "Шахтера" будут звучать гимн Украины и проводиться футбольные матчи с участием наших команд.

Появилось свежее видео, как выглядит "Донбасс Арена" после прихода "русского мира"

Напомним, что последний раз матч на "Донбасс Арене" игрался 2 мая 2014 года. Тогда в 28-м туре УПЛ "Шахтер" обыграл "Ильичевец". После этого Донецк был оккупирован, а управление захватили террористы "днр".

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