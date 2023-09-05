Появилось свежее видео, как выглядит 'Донбасс Арена' после прихода 'русского мира'

Пользователь viktor wassa у себя в Tik Tok снял несколько новых видеороликов из Донецка, показав, как сейчас выглядит "Донбасс Арена". Легендарный стадион, на котором ранее проводились матчи Лиги чемпионов и чемпионата Европы по футболу и исполняла свои песни Бейонсе, теперь выглядит как массивная заброшка.

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Судя по кадрам, после прихода "русского мира", оккупанты полностью забросили обслуживание прилегающей территории. Парк и пространство перед входом заросли большими бурьянами. Нигде не видно ни намека на ухоженность.

23 июля Дрон подразделения аэроразведки SOLOVEY 144-го ОБ Полтавской отдельной бригады ТрО ВСУ пролетел над оккупированным Донецком, показав с птичьей высоты, как сейчас выглядит город. Особое внимание было уделено знаменитой "Донбасс Арене".

это не первый раз, когда украинские военные демонстрируют свои возможности ведения разведки на оккупированных территориях Украины. В апреле командир отдельной группы аэроразведки ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (позывной "Мадяр") показал, как выглядит "Донбасс Арена" .

Он особо подчеркнул, что совсем скоро город будет освобожден, а на стадионе "Шахтера" будут звучать гимн Украины и проводиться футбольные матчи с участием наших команд.

Напомним, что последний раз матч на "Донбасс Арене" игрался 2 мая 2014 года. Тогда в 28-м туре УПЛ "Шахтер" обыграл "Ильичевец". После этого Донецк был оккупирован, а управление захватили террористы "днр".

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