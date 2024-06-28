Потребовал говорить на русском: экс-тренер сборной РФ отметился хамством из-за казахского языка. Видео

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду Казахстана, отметился позорным поведением после назначения на новый пост. 60-летний специалист во время пресс-конференции возмутился, что один из журналистов задал ему вопрос на государственном языке

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Об этом информирует портал Tengi Sport. Один из представителей СМИ обратился к Черчесову на казахском языке, на что россиянин сначала отшутился, а затем гневно обратился к журналисту. Между мужчинами произошел следующий диалог.

Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?

Журналист: Я из Казахстана.

Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?

Журналист: Давайте, отвечайте.

Черчесов: Но ведь никто не поймет.

Отметим, что Черчесов подписал контракт с Казахстанской федерацией футбола договор на два года с возможностью продления еще на такой же срок.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров после начала полномасштабного вторжения страны в Украину. Недавно президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин высказался о возможности возвращения команд из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной России Никита Чернов сделал вид, что не понимает причин отстранения команд и спортсменов из РФ от международных соревнований.

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