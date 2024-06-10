'Если бы они приехали...' Президент УЕФА высказался о возвращении России

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин выступил за допуск юношеских команд из России к международным соревнованиям. Словенский функционер объяснил тем, что из-за отстранения в стране-агрессорке молодые поколения сейчас воспитываются в пропаганде ненависти к остальному миру.

Об этом Чеферин заявил в интервью немецкому информационному агентству DPА, опубликованному на сайте издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Глава европейского футбола пожаловался назвал ситуацию в Европе страшной, а также добавил, что россиян, "которые еще не могут голосовать в своей стране", можно вернуть в турниры УЕФА.

"Почему это должно влиять на детей, которые еще не могут голосовать в своей стране? Но сейчас невозможно их вернуть, поскольку некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств. Я еще раз говорю: дети в России воспитываются под пропагандой, что мы их не любим, мы их ненавидим и не воспринимаем. Если бы они приехали сюда и встретились бы с 15-16-летними сверстниками из Германии, Словении или откуда-то, они могли бы увидеть, что все иначе. Но в настоящее время целое поколение в России воспитывается на еще большей ненависти. Вся ситуация в Европе пугает", – сказал Чеферин.

Отметим, что УЕФА продолжает насчитываться рейтинг российским командам, несмотря на их отстранение от турниров из-за войны РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Российском футбольном союзе (РФС) вновь заговорили о возможности смены конфедерации с европейской на азиатскую.

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