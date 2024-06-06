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Футболист сборной России обиделся на "несправедливое отстранение"

Александр Чеканов
Футбол
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Футболист сборной России обиделся на 'несправедливое отстранение'

Защитник сборной России Никита Чернов сделал вид, что не понимает причин отстранение команд и спортсменов из РФ от международных соревнований. Футболист "Спартака" назвал санкции в отношении представителей страны-агрессорки несправедливыми и политизированными.

Об этом Чернов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. 28-летний центральный защитник выразил надежду на то, что у него будет возможность сыграть на мировых и европейских первенствах, на которых футболисты из РФ не могут участвовать из-за преступной войны своей страны против Украины.

Футболист сборной России обиделся на "несправедливое отстранение"
Футболист сборной России обиделся на "несправедливое отстранение"

"Не хочу говорить о политике. Говорят, что спорт вне политики, хотелось бы в это верить. Как по мне, отстранение несправедливое.  Но все равно сейчас товарищеские матчи, все равно выходишь играть за сборную, тебя показывают по телевизору, родные и близкие смотрят. Поэтому хочется показать свои лучшие качества. Понятно, что чемпионаты Европы и мира запомнятся тем, что играл, навечно. Надеюсь, что эти времена еще настанут", – сказал Чернов.

Футболист сборной России обиделся на "несправедливое отстранение"

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) вновь вернулся в обсуждению вопроса смены конфедерации из-за отстранения от международных соревнований. 

Футболист сборной России обиделся на "несправедливое отстранение"

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что союз не станет отстранять команды из Беларуси от своих соревнований.

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