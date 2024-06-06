Футболист сборной России обиделся на 'несправедливое отстранение'

Защитник сборной России Никита Чернов сделал вид, что не понимает причин отстранение команд и спортсменов из РФ от международных соревнований. Футболист "Спартака" назвал санкции в отношении представителей страны-агрессорки несправедливыми и политизированными.

Об этом Чернов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. 28-летний центральный защитник выразил надежду на то, что у него будет возможность сыграть на мировых и европейских первенствах, на которых футболисты из РФ не могут участвовать из-за преступной войны своей страны против Украины.

"Не хочу говорить о политике. Говорят, что спорт вне политики, хотелось бы в это верить. Как по мне, отстранение несправедливое. Но все равно сейчас товарищеские матчи, все равно выходишь играть за сборную, тебя показывают по телевизору, родные и близкие смотрят. Поэтому хочется показать свои лучшие качества. Понятно, что чемпионаты Европы и мира запомнятся тем, что играл, навечно. Надеюсь, что эти времена еще настанут", – сказал Чернов.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) вновь вернулся в обсуждению вопроса смены конфедерации из-за отстранения от международных соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что союз не станет отстранять команды из Беларуси от своих соревнований.

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