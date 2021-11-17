Поступок украинских фанатов вызвал истерику в Госдуме. Видео

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Светлана Журова в резких тонах прокомментировала ситуацию в Зенице во время матча Боснии и Украины, когда украинские фанаты вывесили на трибунах перевернутый флаг РФ. По мнению 49-летней экс-конькобежки это было надругательство над национальными символами ее страны.

Журова в интервью RT призвала Международные футбольные организации к расследованию этого случая. Политик уверена, что следует придумать некие запреты или ограничения, для исключения подобных ситуаций в будущем.

"С другой стороны, запретить людям на стадионе держать флаг другой страны сложно, ведь они могут поддерживать её. Но в данном случае мы получили умышленную историю, а значит это прецедент для разбирательства. В итоге произошедшее задело даже чувства боснийцев, которые решили, что это флаг Сербии. А виной всему сам процесс надругательства над флагом", – добавила Журова.

Видео дня

В подобном ключе высказался и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Парламентарий почему то решил, что украинских фанатов успели побить местные ультрас.

"Нечего оскорблять наше государство, его флаг и герб. Никто не имеет право так делать. Мы же не переворачиваем их флаг, хоть он у них похож на шведский – никто у нас не посмеет так сделать. Более того, в России такие вещи преследуются по закону", – сказал политик.

Свищев уверен, что это была провокация, которую делали бедные организаторы.

"Дали по 30 долларов и самые дешевые билеты, проплатили самые дешевый хостел – за это они и исполняют. Нормальный человек не поехал бы на такой выезд, едут те, у кого нет ничего. Поехали – за это и наказаны", – цитирует Свищева Sport24.ru.

Отметим, что на самом деле никакой потасовки не было, так как между группами украинцев и боснийцев был кордон из полиции.

Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, игра в Зенице между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершилась со счетом 0:2.

Счет открыл Александр Зинченко, а затем Артем Довбик удвоил преимущество.

После поединка наставник "желто-синих" Александр Петраков, комментируя матч, признался, что очень доволен работой своих подопечных.

​Также появилось видео из раздевалки сборной Украины.