Украинцы на матче в Боснии вывесили флаг России. Местные его спутали с сербским, устроив нападение

Незадолго до начала футбольного матча между сборными Боснии и Герцеговины и Украины на стадионе "Билино Поле" произошел инцидент на северной трибуне. Организаторы по необъяснимой причине разместили украинских болельщиков и местных фантов рядом друг с другом.

Украинцы принесли на трибуну российский флаг, с двуглавым орлом, затем перевернуть его, чтобы показать свое отношение к Владимиру Путину и РФ.

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Из-за одинаковых цветов на полотнище местные фанаты решили, что это флаг Сербии, побежав разбираться с нашими соотечественниками. Нападение было предотвращено благодаря быстрой реакции полиции.

Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021

Ранее немногочисленные украинские болельщики, приехавшие в боснийский город Зеница поддержать "желто-синюю" сборную в матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, прошлись эффектным маршем. Фанаты в сопровождении полиции по дороге к стадиону исполнили несколько знаменитых песен и кричалок.