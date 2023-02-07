Футболист сборной Украины ударом в голову вырубил пьяного россиянина: в сети завирусилась новость из Турции

Youtube-канал ВЗБІРНА опубликовал эксклюзивную новость о том, что нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Данила Сикан побил пьяного россиянина в Турции. Эта новость моментально была подхвачена всеми профильными СМИ Украины и растиражирована в интернете.

Видео дня

В материале ВЗБІРНА говорится, что 21-летний Сикан, который находился вместе с "горняками" на сборах в Турции в одном коридоров отеля якобы пересекся с группой нетрезвых граждан Российской Федерации. Те сразу стали провоцировать футболиста пьяными выкриками "Слава России!".

"Кульминация наступает мгновенно. Сикан на инстинкте, не думая про последствия ударом кулака в лицо вырубывает провокатора одним движением руки", – говорится в сюжете.

В ролике уверяется, что пострадавший россиянин с черепно-мозговой травмой был госпитализирован в местный травмпункт, а после того, как тот пришел в себя, то даже не смог указать, кто именно его нокаутировал.

В конце видео авторы делают многозначительную ремарку ("В истории могут быть неточности, так как никаких свидетелей не было"), из-которой следует, что все это может быть придуманным рассказом.

Напомним, что осенью прошлого года Сикан стал автором невероятного фейла в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором "горняки" играли на выезде с шотландским "Селтиком". Форвард в концовке игры не попал в пустые ворота с двух метров, из-за чего "Шахтер" лишился победы.

Ранее Сикан выступал на правах аренды в немецкой "Ганзе" и был удален за драку в поединке 30-го тура второго дивизиона чемпионата Германии по футболу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!