Посол Великобритании о матче Украина – Англия: горжусь обеими командами

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс поблагодарила украинскую футбольную сборную за игру. Напомним, в матче 1/4 Евро-2020 наша страна уступила Англии, пропустив четыре мяча.

Дипломат написала в Twitter, что это была "замечательная игра, сыгранная между добрыми друзьями". Сама Симмонс смотрела игру, которая проходила в Риме (Италия), находясь в Одессе.

Амбасадор Великобритании отметила, что гордится двумя командами – и английском, и украинский – которым удалось пройти в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. По ее словам, результат игры было трудно предсказать.

"Когда играют такие дружественные страны, в любом случае увлекательно наблюдать за этим", – добавила Симмонс.

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Посол также поделилась фотографией того, как она наблюдала за игрой двух команд. Матч, который транслировал канал "Украина", она смотрела на большом экране.

Напомним, OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина – Англия. После окончания игры президент Владимир Зеленский отреагировал на разгромное поражение сборной Украины от Англии в 1/4 финала Евро-2020. Он заявил, что от результата "больно, но не стыдно".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что в отрицательном результате игры с Англией наибольшую роль сыграли эпизоды в матче, которые его футболисты не доиграли. Особенно на втором этаже.

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