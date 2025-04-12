Алиева пьяным за рулем задержали в Киеве: стало известно, что случилось на самом деле

Патрульная служба Киева рассказала, что произошло на Чоколовском бульваре, где был задержан бывший футболист сборной Украины Александр Алиев. В соцсетях появилось видео, как экс-игрока "Динамо" "пакуют" в наручники возле его авто.

Видео дня

На Чоколовском бульваре патрульные остановили автомобиль Mercedes за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с инспекторами водитель и пассажирка вели себя агрессивно и использовали нецензурную лексику. На законные требования прекратить противоправные действия они не реагировали.

У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, но проходить освидетельствование он отказался. Вместе с пассажиркой он продолжил нарушать общественный порядок. Когда полицейские сообщили о предстоящем задержании, женщина попыталась помешать служебным действиям, забравшись на патрульную машину.

Обоих доставили в отделение полиции. На водителя составили протоколы за вождение в нетрезвом виде, мелкое хулиганство и движение по полосе для общественного транспорта. Также оформлен протокол задержания.

На пассажирку составили протоколы за мелкое хулиганство, появление в пьяном виде в общественном месте и заведомо ложный вызов скорой помощи — женщина вызвала медиков, а затем заявила, что не нуждается в их помощи. Окончательное решение по делу примет суд.

Отметим, что после задержания Александр выложил у себя в Instagram небольшое сторис, где опроверг информацию о том, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при этом оскорбив украинцев.

При этом за несколько часов до случившегося Алиев выложил у себя в соцсетях видео, где приводит себя в порядок после бурного застолья накануне.

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