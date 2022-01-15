Полный стадион в Милане неожиданно запел в честь Шевченко на матче с "Дженоа". Видео

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Дженоа" Андрей Шевченко пережил эмоциональный момент в гостевом матче 1/8 финала Кубка Италии против "Милана". В начале первого тайма зрители, собравшиеся на легендарном "Сан-Сиро" устроили в честь украинца потрясающий перфоманс.

На 13-й минуте болельщики затянули самую известную песню, посвященную нашему соотечественнику. Эпизод случился еще 13 января, но видео появилось лишь 15 числа.

Esistono altre squadre che sanno fare e dare questo?

Gli striscioni, i cori, gli applausi ed i suoi occhi lucidi... quando mi chiedono "perché sei milanista?" Eccola la mia risposta... perché qui c'è tanto cuore ❤🖤#MilanGenoa #Sheva #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/IkhOqzdekD — Teresa Pollio (@Te_Poll) January 13, 2022

"Non e Brasiliano pero, che gol che fa, Il fenomeno lascialo la, Qui c'e Sheva, Sheva!" (Он не бразилец, но сколько красивых голов забивает. Оставьте "Феномена". Это Шева, Шева!)" – пели фанаты.

Этот гимн в честь Андрея был сочинен в те времена, когда он блистал за "Милан", играя в красно-черной футболке итальянского клуба. Основной конкурент "Милана" - "Интер" - в то время подписал бразильца Роналдо по прозвищу Феномен. А "Милан" сделал ставку на никому не известного в то время восточно-европейского футболиста.

Видео дня

Шевченко за "россонери" с 1999 по 2006 года сыграл 208 матча, забив 127 голов.

Также на трибунах появился баннер в честь бывшего нападающего своего клуба.

"Долгая история любви, взгляд в Манчестере, высеченный в наших сердцах. Шева – легенда навсегда", – говорилось на плакате.

"Взгляд в Манчестере" является отсылкой к взгляду Шевченко на арбитра перед пробитием решающего пенальти в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса" на "Олд Траффорд" в 2003 году.

Такое уважение фанатов "Милана" не оставило равнодушным нынешнего наставника "Дженоа". Шевченко похлопал трибунам, сорвав еще больше восторженных оваций.

Отметим, что сам кубковый матч между "Миланом" и "Дженоа" завершился в дополнительное время победой миланцев 3:1. Генуэзцы вылетели из турнира, а украинец вплотную приблизился к своему увольнению.

Напомним, что судьба Шевы в "Дженоа" висит на волоске. С того момента, как он 7 ноября возглавил команду, его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями.

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в Кубке Италии, где победил "Салернитану".

По информации различных СМИ в случае отставки тренерского штаба "Дженоа" заплатит украинцу компенсацию в 20 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Польского футбольного союза рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной страны.

Квадра 24 марта сыграет с Россией полуфинал плей-офф отбора к ЧМ-2022.