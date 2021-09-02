"Полный провал. Ждем Реброва?" Саленко назвал ошибку сборной Украины в матче с Казахстаном

Легендарный экс-нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко считает, что главная ошибка сборной Украины в матче с Казахстаном была в том, что забив быстрый гол футболисты через 20 минут сели. Из-за этого получился "полный провал".

По мнению Олега Анатольевича, после гола Сикана в дополнительное время, сборной необходимо было всем составом возвращаться и удерживать результат.

"А они опять пытались что-то придумывать. Пропускать на 96-ой минуте для команды хорошего уровня – стыдновато. Я так понимаю, ждем Серегу Реброва", – цитирует Саленко 1927.kiev.ua.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч Казахстан – Украина завершился со счетом 2:2. Наша команда первой повела в счете благодаря точному удару Романа Яремчука на 92-й секунде.

Во втором тайме украинцы пропустили гол в ответ.

Развязка наступила на последних минутах. На 93-й Украина забила победный гол, а на 96-й пропустила второй мяч.

Главный тренер "желто-синих" Александр Петраков признался, что команда находится в психологической яме.

Яремчук назвал результат катастрофой.