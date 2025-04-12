Алиев назвал украинцев 'недорозумением хе*овым', прокомментировав случившееся в Киеве. Видео

Известный экс-футболист Александр Алиев прокомментировал свое задержание в центре Киева. Днем 12 апреля бывшего динамовца в наручниках вывели из его авто.

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После задержания 40-летний игрок футбольного медиаклуба IGNIS выложил у себя в Instagram небольшое сторис, где опроверг информацию о том, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при этом оскорбив украинцев.

"Всем добрейшего вечерочка. Ну где я пьян, скажите? То, что пишут — я пьян... Я нахожусь там же, на том же месте. Нормальный, адекватный. А с чего вы вообще решили, что я пьян? Вот вы пишете...недоразумение вы хе*ово. Всё со мной хорошо, всё со мной нормально. Мы разобрались, и всё здорово. Так что не пишите всякую ерунду. Ещё раз вам говорю — пьян я или не пьян, это не вам судить", – заявил Алиев.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года Алиев записал видео из Курской области. В ролике видно, что спортсмен находится возле универсама "Пятерочка", который расположен рядом с магазином "Магнит" в Судже.

Напомним, что в 2023 году Алиев, не разу не стрелявший в русских оккупантов, получил удостоверение участника боевых действий (УБД).