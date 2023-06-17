'Показательная расправа'. Блохин назвал случившееся с Павелко позором

Известный украинский футболист и тренер, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин отреагировал на арест главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. 16 июня главу УАФ арестовали на 60 суток, которые он должен провести в СИЗО без возможности внесения залога.

Видео дня

"То, что произошло сегодня во Львовском суде, ничем иным как позором я назвать не могу. Я присутствовал лично. Как человек, удостоенный из рук президента Владимира Зеленского награды "Национальная легенда нации", как обладатель "Золотого мяча", я прибыл в суд, чтобы выступить поручителем, но, оказывается, можно обесценить всех и вся, когда есть такой заказ. На своем жизненном пути я многое видел, но никогда не мог подумать, что такое возможно у нас сейчас, когда идет война", – цитирует Блохина УН.

Олег Николаевич уверен, что над Павелко устраивают показательную расправу без каких-либо законных оснований.

"В зале суда, когда выступал прокурор, которого самого трепало от того, что он говорил, я знаете, о чем думал? О том, что в это же время на другом конце Украины продолжаются бои. Молодые люди, которые должны были бегать с мячом, отдают жизнь за то, чтобы здесь… Неужели за то, чтобы здесь происходили такие процессы? Чтобы давлением и шантажом разрушали украинский футбол?" - сказал Блохин.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга главы УАФ Екатерина Павелко пообещала защищаться в суде так же, как наши воину бьют российских оккупантов на войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!