Суд над главой украинского футбола: завод для 'обогащения', 60 дней СИЗО и реакция команды Павелко

16 июня главу украинского футбола Андрея Павелко арестовали на 60 суток, которые он должен провести в СИЗО без возможности внесения залога. Решение, которое в УАФ уже назвали незаконным, принял Шевченковский районный суд Львова, куда дело функционера неожиданно передал Киев.

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OBOZREVATEL решил разобраться, в чем обвиняют Павелко, как протекает суд над президентом УАФ и почему решение львовской инстанции, по мнению адвоката, "не выдерживает критики".

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ. Дорога главы УАФ в СИЗО началась в 2018 году, когда правоохранительные органы открыли сразу 4 уголовных производства с целью расследования деятельности завода УАФ по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей и возможного незаконного обогащения через предприятие руководства Национальной ассоциации во главе с Павелко.

Так, 7 июня 2018 года в главном следственном управлении Национальной полиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры стартовало расследование "возможных злоупотреблений со стороны руководства ФФУ, направленные на хищение бюджетных средств, выделенных в 2017 году на программу "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины", на общую сумму 270 миллионов гривен.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины рассматривало вероятность "злоупотребления служебным положением лицами законодательной и исполнительной ветвей власти, предприятий коммунальной и частной собственности, а также ФФУ путем закупки по завышенным ценам работ по строительству футбольных полей с искусственным покрытием за счет государственного и местных бюджетов".

Также НАБУ начало расследование персонально против Павелко "по факту возможного представления народным депутатом заведомо недостоверных сведений в декларации".

А 8 июня свое слово сказало и Печерское управление Нацполиции в Киеве, начав производство "по завладению бюджетными средствами в результате сговора должностных лиц ФФУ путем завышения цен на товары, закупка которых осуществлялась с признаками уголовного правонарушения".

В итоге производство НАБУ о возможном представлении ложных сведений в декларации Павелко закрыли после того, как в 2020 году Конституционный суд скандально отменил уголовную ответственность за подобное нарушение. А дело о возможном злоупотреблении служебным положением главой украинского футбола бюро по решению прокурора передало Нацполиции.

Украинские журналисты параллельно проводили свои расследования, отметив, что запуск завода УАФ подозрительно совпал со стартом госпрограммы по строительству футбольных площадок с искусственным покрытием по всей стране, на которую в общей сложности должны были выделить более миллиарда гривен из госбюджета.

В результате чего возник конфликт интересов, ведь соответствующие изменения в законодательство по программе перед этим инициировал комитет Верховной Рады по бюджету во главе с Павелко. Также Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разработало проектную документацию по строительству этих площадок, указав, что для этого нужно использовать именно покрытие от завода УАФ и его партнера – немецкого производителя искусственных газонов Polytan.

СУД. В итоге расследование деятельности УАФ и лично Андрея Павелко тянулось порядка четырех лет. А осенью 2022-го стало известно, что главу украинского футбола арестовали и его ждет суд. Павелко подозревают в финансовых махинациях и растрате средств УЕФА при строительстве того самого завода по производству искусственной травы, а также при закупке продуктов для тогда еще Федерации футбола Украины.

В самой УАФ все обвинения отрицали, но 29 ноября минувшего года по решению Печерского районного суда столицы Павелко был арестован на два месяца с возможностью внесения залога в размере 9,9 миллиона гривен, который был уплачен "УАФ Маркетинг". Аналогичную меру пресечения избрали и генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.

Следующие заседание Печерского районного суда состоялось 17 февраля 2023 года, в результате чего Андрей Павелко был отстранен от своей должностью сроком на один месяц. В соответствии с вердиктом глава УАФ не мог занимать эту должность до 17 марта. Однако у него была возможность подать апелляцию.

В свою очередь в Национальной федерации подчеркнули, что решение суде необоснованно, и напомнили о невозможности вмешательства государственных органов в деятельность УАФ. В организации обжаловали отстранение Павелко, который продолжал занимать свою должность.

"Также начата работа по подготовке исковых заявлений в Европейский суд по правам человека. Указанное решение Печерского суда не будет иметь никаких правовых последствий для деятельности УАФ, оно направлено исключительно на дискредитацию руководства ассоциации и украинского футбола в целом. Это решение абсолютно необоснованно и грубо противоречит уставам УЕФА и ФИФА", – отметили в ассоциации.

13 марта 2023 года Печерский районный суд Киева продлил отстранение Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола до 13 мая. Хотя по сути никакого отстранения и не было. Глава УАФ продолжал выполнять свои функции, объясняя это тем, что решение инстанции не вступило в законную силу.

"Продолжение de-jure и de-facto не произошло. Решение суда, которым в первый раз было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном отстранении Андрея Павелко, не вступило в законную силу! Андрей Павелко, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, обжаловали предыдущие решения суда и сегодня продолжают выполнять свои должностные обязанности. Апелляционное разбирательство продолжается", – говорилось в заявлении УАФ.

ПРИГОВОР. После того, как Печерский районный суд Киева так и не смог отстранить Павелко от его должности во главе украинской организации дело перенесли во Львов. По информации FootballHub, это произошло по ходатайству представителей Офиса генерального прокурора для более "эффективного расследования".

Судья Шевченковского районного суда Львова Галина Билинская оказалась более строгой, чем ее столичные коллеги, и своим постановлением изменила меру пресечения для Павелко.

Главу УАФ отправили в СИЗО сроком на 60 суток до 14 августа включительно. При этом не только не предложив в качестве альтернативы новый залог, но забрав в пользу государства предыдущий в размере 9,88 млн гривен, который за чиновника снесли в ноябре 2022 года. Что указывает на какие-то нарушения при внесении средств или при соблюдении условий залога.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Надо сказать, что Андрей Павелко, выйдя к журналистам после оглашения решения суда не выглядел сильно расстроенным, отметив, что все будет хорошо и Украина победит. А в УАФ считают, что Шевченковский районный суд Львова принял незаконное решение об изменении меры пресечения президенту организации.

Адвокат Павелко Денис Бугай заявил, что решение отправить его клиента в СИЗО на 60 суток будет обжаловано и привел свои аргументы.

"Первое. Шевченковский суд Львова не имел права рассматривать это дело. Ведь смена подследственности из Печерского суда города Киева на львовский выполнена искусственно. Прокурор, мотивируя неудовлетворительным проведением следствия, передал дело из Главного следственного управления Нацполиции в районное отделение Львова", – заявил Бугай.

По его словам, такие действия незаконны, поскольку, в случае неэффективности, дело передают в другую следственную инстанцию – ДБР или НАБУ или выше. А Львов никак не связан с производством. Место якобы совершенного преступления находится в Киеве, свидетели и подозреваемые также проживают в столице.

А целью передачи расследования, по мнению Бугая, видит получение подсудности львовского суда, "готового вынести незаконное решение об изменении меры пресечения на арест".

"Второе и ключевое. Судья Шевченковского суда не имела права рассматривать это дело. Дело подследственное НАБУ и должно рассматриваться в ВАКС. Действия, якобы совершаемые Андреем Павелко, произошли в период, когда он был нардепом и главой Бюджетного комитета. Соответственно, это исключительно подследственность НАБУ. Таким образом, судья вмешалась в компетенцию антикоррупционных органов", – считает адвокат.

"Третье. Суть решения не выдерживает критики. Одним из аргументов для изменения меры пресечения было то, что Андрей Павелко находился с подозреваемым в одном здании. А именно – в офисе ассоциации футбола. Но это шестиэтажное здание, в котором работает около 200 человек. Следствие не зафиксировало какого-либо общения, только одновременно пребывания в Доме футбола", – добавил Бугай.

Также адвокат подчеркнул, что предварительная мера пресечения Павелко действовала 7 месяцев и прокуроры ни разу не сообщали о его нарушениях, а Печерский суд четырежды продлевал его.

"Также следствие утверждает, что залог внесен с нарушением. Это не соответствует действительности. Средства уплачены более полугода назад надлежащим образом и в полном объеме. Об этом свидетельствуют соответствующие справки Государственной судебной администрации. Следствие подняло этот вопрос только когда получило юрисдикцию нужного им львовского суда", – отметил Бугай.

Адвокат напомнил, что Андрей Павелко является членом исполкома УЕФА и осуществляет свою работу в этом европейском институте. Поэтому сторона защиты будет использовать международные инструменты уголовно-правовой защиты, в том числе в европейских юрисдикциях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в УАФ отреагировали на отстранение Павелко с поста президента.

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