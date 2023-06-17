Жена Павелко - про арест мужа: надуманное, искусственное дело

Супруга главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко высказалась об уголовном деле, в котором фигурирует ее муж. Екатерина Павелко пообещала защищаться в суде также, как наши воину бьют российских оккупантов на войне.

Видео дня

Екатерина уверена, что причиной ареста Андрея Павелко, особенно накануне важных матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024, является надуманное и искусственное дело.

"И где? Во Львове! Поскольку киевские судьи не захотели делать беспредел, поэтому на помощь пришел человек в мантии, которую за руки дергают сверху, потому что против нее самой есть несколько уголовных дел", - написала Павелко в своем Facebook.

"Никакие темные дела не смогут остановить нас на пути победы! Все будет хорошо! Мы обязательно победим!" – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня главу украинского футбола Андрея Павелко арестовали на 60 суток, которые он должен провести в СИЗО без возможности внесения залога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!