Показано, что творилось в раздевалке "Динамо" после победы в Кубке Украины. Видео
Официальный Youtube-канал киевского "Динамо" опубликовал видео празднование победы в финале Кубка Украины по футболу.
В ролике видно, как люксембуржский легионер "бело-синих" Жерсон Родригес в центре раздевалки заводит своих партнеров по команде.
Под пристальным взглядом улыбчивого Луческу футболисты радостно кричат и танцуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, 30-й финальный матч Кубка страны прошел в Тернополе. Решающая встреча между "Динамо" и "Зарей" завершилась минимальной победой киевлян в дополнительное время. Решающий гол забил Виктор Цыганков.
Этот успех позволил наставнику "бело-синих" Мирчи Луческу установить исторический рекорд в Украине.
Напомним, что 25 апреля в матче 23-го тура в Премьер-лиге "Динамо" разгромило "Ингулец" (5:0) из поселка Петрово Кировоградской области и спустя 5 лет в 16-й раз в своей истории стало чемпионом Украины
В августе прошлого года столичная команда обыграла тогда еще чемпиона страны донецкий "Шахтер" и в девятый раз в своей истории выиграла Суперкубок Украины.