Бывший футболист донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук не переживает из-за того, что его родная страна находится под постоянными ракетными ударами России. Помощник главного тренера "Зенита" Сергея Семака продолжает жить так, будто в Украине ничего не происходит.

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В частности, Тимощук устроил эмоциональные пляски после победы питерской команды над "Ахматом" в Кубке России, о чем пишет портал championat.com. Чемпионы страны-агрессора, которых откровенно ненавидят болельщики из РФ за пределами "северной столицы", обыграли грозненскую команду на своем поле – 2:0.

Предатель Украины не скрывал своего удовлетворения от добытых трех очков в групповом этапе турнира. Тимощук в буквальном смысле прыгал от радости. Все это происходило на фоне последних террористических атак России на Одессу и другие города нашей страны.

Ранее бразильский нападающий "Зенита" Малком сбежал из России всего спустя пять месяцев после того, как получил паспорт РФ. Этим он разозлил пропагандистов телеканала "Матч ТВ", которые свято верили, что гражданство страны-агрессора он принимал не в корыстных целях.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский нападающий Давид Нерес ответил категорическим отказом на предложение "Зенита". Экс-футболист "Шахтера" счел для себя невозможным переезд в страну, из-за агрессии которой он был вынужден покинуть донецкую команду.

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