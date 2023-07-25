Напала на Украину: бразильский экс-форвард 'Шахтера' категорически отказался переезжать в Россию

Бразильский нападающий Давид Нерес не собирается принимать предложение о переходе в санкт-петербургский "Зенит". Российский клуб видит в 26-летнем футболисте замену его соотечественнику Малкому, который решил сбежать из страны-агрессорки спустя пять месяцев после получения гражданства РФ, чем вызвал гнев пропагандистов.

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По данным издания A Bola, Нерес не хочет играть в России по двум главным причинам. Во-первых, петербуржцы не участвуют в Лиге чемпионов. А во-вторых, бразилец не видит себя в клубе из страны, которая напала на Украину и вынудила его покинуть донецкий "Шахтер", куда он перешел зимой минувшего года, но так и не сыграл за "горняков" ни одного матча.

Кроме того, португальская "Бенфика", цвета которой сегодня защищает Нерес, не горит желанием расставаться с бразильским форвардом. Лиссабонские "орлы" отклонили предложение "Зенита" в 30 миллионов евро и согласятся начать переговоры по трансферу только в том случае, если россияне будут согласны выплатить компенсацию в размере 100 млн.

Отметим, что накануне старта нового сезона донецкий "Шахтер" подписал двух бразильских легионеров – 21-летнего защитника Педриньо и 18-летнего вингера Невертона.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий "Днепра" и "Шахтера" Евгений Селезнев стал объектом мести со стороны экс-игрока сборной России Владислава Радимова.

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