'Пока его нет': Суркис ответил на вопрос об ультиматуме лидеру 'Динамо'

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи о том, что он выдвинул требование к лидеру команды Виталию Буяльскому пойти на снижение зарплаты. Босс "бело-синих" отметил, что футболист действительно хочет попробовать свои силы за границей, однако стороны не обсуждали условия контракта.

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Об этом Суркис заявил в интервью шоу "ТаТоТаке". Президент столичного клуба выразил готовность отпустить лучшего игрока "Динамо" минувшего сезона в зарубежную команду, однако подчеркнул, что на сегодняшний день никаких предложений о переходе Буяльского не поступало.

"Не ставил Виталию никаких ультиматумов. Он порядочный парень. Откровенно поделился со мной и с главным тренером желанием поиграть за границей. Пообещал ему, что не буду удерживать, если клуб получит хорошее предложение. Но пока его нет, Буяльский остается игроком "Динамо" и едет на тренировочные сборы. У нас есть понимание, что это очень влиятельный для команды футболист", – сказал Суркис.

Ранее стало известно о возвращении в "Динамо" капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко, а СМИ раскрыли зарплату футболиста в клубе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хайфе именем погибшего под Бахмутом экс-игрока "Динамо" назвали улицу, на которой находится посольство России.

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