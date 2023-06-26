СМИ назвали зарплату Ярмоленко после возвращения в 'Динамо'

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко подписал контракт с киевским "Динамо", куда он возвращается спустя шесть лет после перехода в дортмундскую "Боруссию". 33-летний вингер подставил подпись под двухлетним соглашением, о чем вскоре будет объявлено официально.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщило шоу "ТаТоТаке". По его данным, Ярмоленко будет зарабатывать около миллиона долларов в год, что сопоставимо с условиями работы главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу. Ожидается, что футболист по окончании карьеры получит должность спортивного директора столичного клуба.

Ярмоленко присоединится к "Динамо" на правах свободного агента. Его контракт с эмиратским "Аль-Айном" истекает уже 30 июня. "Бело-синие" уже анонсировали возвращение футболиста в своих социальных сетях.

Андрей является воспитанником черниговского футбола. За киевскую команду он дебютировал в мае 2008 года. Всего за "Динамо" он провел 340 матчей, в которых забил 137 голов во всех турнирах, и входит в топ-4 лучших бомбардиров в истории клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хайфе именем погибшего под Бахмутом экс-игрока "Динамо" назвали улицу, на которой находится посольство России.

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