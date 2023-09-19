'Почти все молодые': Суркис высказался о шансах 'Динамо' выиграть чемпионат

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис остался довольным победой команд над полтавской "Ворсклой" в 7-м туре Премьер-лиги (2:0). При этом босс "бело-синих" выразил сожаление из-за ухода большинства легионеров после начала полномасштабного вторжения России в нашу страну.

Об этом Суркис заявил в интервью официальному сайту "Динамо". По словам президента киевлян, "бело-синие" обязательно будут бороться за чемпионство, ведь сейчас футболистам не придется постоянно ездить из одного города в другой, так как команда вылетела из Лиги конференций и сконцентрирована на внутренних соревнованиях.

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"Я понимаю, что если команда будет готовиться, как нужно, мы будем бороться за первое место. К сожалению, наш чемпионат стал слабее и не в плане того, что все команды стали более или менее одного уровня, а в том смысле, что нет ярких иностранцев. Команда растет, когда есть более сильные футболисты, за которыми должна тянуться молодежь. А у нас почти все игроки молодые, например, тот же Волошин. Война, безусловно, закончится нашей победой, мы будем восстанавливать наш футбол, к нам будут приезжать легионеры, я все это понимаю. Но пока у нас такой сложный период, ребята должны забронировать место, чтобы мы уже не смотрели на западный рынок", – сказал Суркис.

Ранее стало известно, что "Динамо" неожиданно заявило на нынешний сезон чемпиона мира U-20 Владислава Супрягу, который с 2021 года не выходил на поле в футболке "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, ккраинский полузащитник "Динамо" Денис Гармаш продолжит карьеру в хорватском "Осиеке" из одноименного города.

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